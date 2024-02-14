Ardahan, Kars, Ağrı,

ardahan merkezdeyim kreş 2 tane hastane çok kötü ek görev yok hava çok ama çok kötü bu sene özellikle çok soğuk ve kar oldu insanları çok iyi terör hiç yok ama şehir çok kötü mahrumiyet bölgesi terör parası 2.derece 3900 civarı oldu göle ilçesi 1.derece alıyor daha da soğuk kars ilk sarkimdi 2007 deki kars şuanki ardahan simdi ise kars baya gelismis guzel havası daha iyi başka sormak istediğin olursa sor devrem

ardahan merkezdeyim kreş 2 tane hastane çok kötü ek görev yok hava çok ama çok kötü bu sene özellikle çok soğuk ve kar oldu insanları çok iyi terör hiç yok ama şehir çok kötü mahrumiyet bölgesi terör parası 2.derece 3900 civarı oldu göle ilçesi 1.derece alıyor daha da soğuk kars ilk sarkimdi 2007 deki kars şuanki ardahan simdi ise kars baya gelismis guzel havası daha iyi başka sormak istediğin olursa sor devrem