Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Şubat 2024 18:59
Ardahan, Kars, Ağrı,
bahze konu illerde kreş, hastane, ek gönev yoğunluğu, lojman durumu nasıldır, burada çalışan arkadaşlar bilgi verebilir mi, eşim de polis ve 1 yaşında çocuğum var.

behzatkara0
Aday Memur
14 Şubat 2024 19:06

şefim soğuk soğuk soğuk, kar kar kar, 3 ü de batıda geldiğin şehirden iş olarak yoğun olmayacaktır


ColmanınBandanası
Aday Memur
14 Şubat 2024 19:13
2018 de ardahana gitmiştim 1 hafta kaldım iş olarak rahattır ama ablam orada doktordu hamilelik sürecinde Erzurum'a gidip geliyordu şimdi nasıldır bilemem tabi

Alemdarali
Genel Müdür
14 Şubat 2024 19:39
ardahan merkezdeyim kreş 2 tane hastane çok kötü ek görev yok hava çok ama çok kötü bu sene özellikle çok soğuk ve kar oldu insanları çok iyi terör hiç yok ama şehir çok kötü mahrumiyet bölgesi terör parası 2.derece 3900 civarı oldu göle ilçesi 1.derece alıyor daha da soğuk kars ilk sarkimdi 2007 deki kars şuanki ardahan simdi ise kars baya gelismis guzel havası daha iyi başka sormak istediğin olursa sor devrem
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