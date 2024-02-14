Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Şubat 2024 19:48
Yalova ve Çanakkale tercihlerim

Yalova Çanakkale tercihlerimde 1 ve 2. Tercihe düşünüyorum yardımcı olabilecek varmi


Asteroskoni
Memur
14 Şubat 2024 19:54

İkisi de güzel şehir. İş yoğunluğu da pek yok ama yaşam pahalıdır, ev kiraları yüksek. Amir baskısı kendini hissettirir. Çanakkale'de rüzgar bitmez, Yalova'da Arap çoktur. Torpilsiz gitme olasılığı da azdır. :)


10LEX
Aday Memur
14 Şubat 2024 20:03

Teşekkür ederim

Asteroskoni, 3 saat önce

İkisi de güzel şehir. İş yoğunluğu da pek yok ama yaşam pahalıdır, ev kiraları yüksek. Amir baskısı kendini hissettirir. Çanakkale'de rüzgar bitmez, Yalova'da Arap çoktur. Torpilsiz gitme olasılığı da azdır. :)

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

2024 Şubat ayı mazaret ataması2024 yılı genel atama hakkında27 Aralık'ta açığa alınan memurlarİdare mahkemesi iade kararıİstanbul yazmak zorunluDüğün takılarıHani 2. şark iptal di?Nafaka ücreti ve boşanma süreci hakkındaPolislik mi, gümrük muhafaza mı?Diğer memurlarla aynı maaşı alıp 2. şark ve 6-7 şehir gezmek

Sözlük

Sevenler için her gün özeldir. 1 teyit etmek 1 yeniden doğmak 1 tiberya 1 körler mahallesinde ayna satmak 1 kafadan kontak 2 erzincan iliç altın madeni faciası 8 niktofili 1 patagonlar 2 bakkal dükkanı 1

Son Haberler

Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda 3 çocuk şüpheli tutuklandıŞanlıurfa'da sağanak nedeniyle kırsal mahallelerde eğitime 1 gün ara verildi6 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybettiSağlık alanında düzenlemeler içeren teklif Genel KuruldaCumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'dan ayrıldı

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkAskeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava SüreciBüyükşehir tazminatı