Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Şubat 2024 20:05
Manisa-Uşak-Afyon tercih bilgi
Bu illerde çalışan arkadaşlar bilgi verebilirmi trafik branş.

pusat 61
Şef
14 Şubat 2024 20:09

Arkadaşlar şark ilindeyim .

memleket mersin ... 1.siraya mersin yazacam ...hem depremi yasadik hemde birçok meslektaş gibi aç gözlü ev sahiplerinin çilesini çektik .. memlekette kendi evimde oturma hayalim var .. sizce 1.sira mersin yazsam gelir mi 2-osmaniye 3 &Niğde yazacam

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