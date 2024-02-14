Herkesin bildiği gibi eğitimde sürekli yeni bir şeyler deneniyor ortaya farklı farklı fikirler atılıyor. Forumdakiler de ne düşünüyor diye merak ettim. Sizce eğitimdeki en büyük sıkıntı nedir? Siz olsaydınız Milli Eğitim Bakanı, en önem vereceğiniz, ilk önce bu iş düzeltilmeli dediğiniz ne var?

Benim için bu kesinlikle disiplin sistemi. Öğrencilerin artık bir korkusu yok, her türlü sınıfı geçiyorlar, tonla uyarıdan vs sonra uzaklaştırma veriliyor bu da zaten dersleri hiç unursamayan bir öğrenci için kafa izni gibi geliyor. Bu düzeni fark eden öğrenciler de ilerleyen senelerde iyice salıyor dersleri, hem sınıf düzenini bozuyorlar hiçbir şeyden korkmadan, hem de pek bir sorun yaşamayıp sınıfı da geçtiğini gören diğer potansiyeli olan öğrenciler de "nasıl olsa geçiliyor, falan arkadaş ne defter tuttu ne dersi dinledi hocayı bir derste 50 kez uyarttırdı, sınavları sıfırdan hallice o bile geçti" diye düşünerek artık derslere eskisi kadar önem vermemeye başlıyorlar.