Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


14 Şubat 2024 20:05
Eğitimdeki En Büyük Sıkıntı Nedir?

Herkesin bildiği gibi eğitimde sürekli yeni bir şeyler deneniyor ortaya farklı farklı fikirler atılıyor. Forumdakiler de ne düşünüyor diye merak ettim. Sizce eğitimdeki en büyük sıkıntı nedir? Siz olsaydınız Milli Eğitim Bakanı, en önem vereceğiniz, ilk önce bu iş düzeltilmeli dediğiniz ne var?

Benim için bu kesinlikle disiplin sistemi. Öğrencilerin artık bir korkusu yok, her türlü sınıfı geçiyorlar, tonla uyarıdan vs sonra uzaklaştırma veriliyor bu da zaten dersleri hiç unursamayan bir öğrenci için kafa izni gibi geliyor. Bu düzeni fark eden öğrenciler de ilerleyen senelerde iyice salıyor dersleri, hem sınıf düzenini bozuyorlar hiçbir şeyden korkmadan, hem de pek bir sorun yaşamayıp sınıfı da geçtiğini gören diğer potansiyeli olan öğrenciler de "nasıl olsa geçiliyor, falan arkadaş ne defter tuttu ne dersi dinledi hocayı bir derste 50 kez uyarttırdı, sınavları sıfırdan hallice o bile geçti" diye düşünerek artık derslere eskisi kadar önem vermemeye başlıyorlar.


memurolm
Genel Müdür
14 Şubat 2024 20:52

ben karma eğitim istemiyorum ve karma eğitim devam ederse kızımı da liseye göndermeyeceğim lise çağına geldiğinde.

isteyen karmaya yollasın isteyenler için kızlara özel okul olsun oraya yollasın.

onun haricinde fenlerden her fenin, kendi lisan-ı mahsusuyla mütemadiyen Allah?tan bahsedip Hâlıkı tanıttırıyorlar.

yani yağmur yağıyor nasıl yağıyor anlatılıyor bu anlatılırken neden yağıyor bu da anlatılsın istiyorum.

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