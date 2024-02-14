Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


14 Şubat 2024 20:13
Acil doktorunun Psikiyatrik muayene tanısı (Jandarma)
2018 yılında acile gitmiştim, acil doktoru psikiyatrik muayene tanısı girmiş. Daha önce psikiyatriye hiç gitmedim ilaç kullanımı vs yok. Jandarma genel sağlıkta sorun oluşturur mu ? ( Personel temin değil burası diye tepki göstermeyiniz. Sizler genel sağlıktan geçmiş olduğunuz için emsaller olduğunu düşünüyorum.)

ByAstsubay
Aday Memur
14 Şubat 2024 20:30
hayır

levelup06
Memur
14 Şubat 2024 20:31
özel ulaşır mısın kardeşim
ByAstsubay, 1 saat önce
hayır

ByAstsubay
Aday Memur
14 Şubat 2024 20:33
mesaj atılmıyor
levelup06, 59 dk. önce
özel ulaşır mısın kardeşim

levelup06
Memur
14 Şubat 2024 20:45
Tekrar atınız
ByAstsubay, 57 dk. önce
mesaj atılmıyor
Toplam 4 mesaj

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