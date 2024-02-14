Acil doktorunun Psikiyatrik muayene tanısı (Jandarma)

2018 yılında acile gitmiştim, acil doktoru psikiyatrik muayene tanısı girmiş. Daha önce psikiyatriye hiç gitmedim ilaç kullanımı vs yok. Jandarma genel sağlıkta sorun oluşturur mu ? ( Personel temin değil burası diye tepki göstermeyiniz. Sizler genel sağlıktan geçmiş olduğunuz için emsaller olduğunu düşünüyorum.)

2018 yılında acile gitmiştim, acil doktoru psikiyatrik muayene tanısı girmiş. Daha önce psikiyatriye hiç gitmedim ilaç kullanımı vs yok. Jandarma genel sağlıkta sorun oluşturur mu ? ( Personel temin değil burası diye tepki göstermeyiniz. Sizler genel sağlıktan geçmiş olduğunuz için emsaller olduğunu düşünüyorum.)