Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


14 Şubat 2024 20:15
Memur dışında ne olabilirim?

Arkadaşlar merhaba :)

Ben Lisans Halkla İlişkiler mezunuyum. Ama okuduğum bölüm maalesef hem çok yüksek puanla hemde çok az alım açıyor.

Artık memurluk çok zor gibi bana..

Memurluk dışında nasıl girebilirim kurumlara?

Sözleşmeli personel gibi mi?

Mesela belediye, gümrük ya da hastanelere sözleşmeli büro personeli olarak girilir mi?

Veya farklı bir ismi var mı bunun?

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