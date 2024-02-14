Gaziantep Tercih hakkında

şehir olarak güzel ne ararsan var hastane, okul , Piknik alanı, yeme içme , eğlence ancak polisler genel olarak gaziantep'i beğenmiyor ama şehir olarak güzel bence sanayide keza aynı şekilde gelişmiş bence iki yönden eleştiriliyor ekonomi ve iş yoğunluğu

şehir olarak güzel ne ararsan var hastane, okul , Piknik alanı, yeme içme , eğlence ancak polisler genel olarak gaziantep'i beğenmiyor ama şehir olarak güzel bence sanayide keza aynı şekilde gelişmiş bence iki yönden eleştiriliyor ekonomi ve iş yoğunluğu