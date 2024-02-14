Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Şubat 2024 20:16
Gaziantep Tercih hakkında
görev yoğunluğu vs nasıldır..tavsiye eder misiniz? ikinci şark dönüşü..

fail.imeçhul
Şef
14 Şubat 2024 21:10
şehir olarak güzel ne ararsan var hastane, okul , Piknik alanı, yeme içme , eğlence ancak polisler genel olarak gaziantep'i beğenmiyor ama şehir olarak güzel bence sanayide keza aynı şekilde gelişmiş bence iki yönden eleştiriliyor ekonomi ve iş yoğunluğu
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