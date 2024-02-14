Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Şubat 2024 20:18
Görevde Siyaset Konuşmak
Merhaba abilerim, devrelerim iş yerinde sürekli siyaset konuşan 2016 ve sonrasında alınan memurlara siz falan partinin militanlarısınız tarzında hakarete varacak derecede sözler söyleyen bir memur var. Bana da bu şekilde sözler söyleyince kendisine polisin gerek işyerinde ve her türlü mecrada siyaset ile işinin olmadığını söyledim. Kendisi bana ama sen namaz kılıyorsun vardır bir bağlantın dedi. Ben de ona inancımdan dolayı kıldığımı herhangi bir yerle bağlantım olmadığını söyledim. Konuyu buraya açmamın sebebi ötekileştirme veya kötü bir amacım yoktur. Kendi halinde ekmeğinin peşinde olan bir polisim. Sizin de görüşlerinizi öğrenmek istedim.

iyilikiyidir01
Şef
14 Şubat 2024 20:21
zaten kesin durduk yere açılmıştır mevzu olayın öncesi lazım bize ihtiyarlar durup dururken alevlenmez demek ki aranızna siyasi tartışma oldu cevap veremedin bir akıl almaya geldin başka bir ihtiyardan:)

Kurtarıcılar
Memur
14 Şubat 2024 20:24
Olay anlattığım şekilde oldu. Rahat ol cevabını da verdim. Tabi art niyetli olunca inanmak istemedin.
iyilikiyidir01, 1 saat önce
zaten kesin durduk yere açılmıştır mevzu olayın öncesi lazım bize ihtiyarlar durup dururken alevlenmez demek ki aranızna siyasi tartışma oldu cevap veremedin bir akıl almaya geldin başka bir ihtiyardan:)

Kurtarıcılar
Memur
14 Şubat 2024 20:25
Siyaset ve futbol en sevmediğim muhabbet konularıdır.
iyilikiyidir01, 1 saat önce
zaten kesin durduk yere açılmıştır mevzu olayın öncesi lazım bize ihtiyarlar durup dururken alevlenmez demek ki aranızna siyasi tartışma oldu cevap veremedin bir akıl almaya geldin başka bir ihtiyardan:)

Gydm
Müsteşar Yardımcısı
14 Şubat 2024 20:47
yapman gereken savcıya gidip şikayetçi olmak. militan ne demek miş savcı sorsun. asla polemiğe girme. savcılığa git ve şikayetçi ol. adli konu bu usulen de müdürüne şikatçi olacağını bildir

watson666
Aday Memur
14 Şubat 2024 20:49

Uzak durun bence hocam kim ne yaparsa yapsın olan sonra masuma olur iyilik yapmak isteyene olur


Alemdarali
Genel Müdür
14 Şubat 2024 20:49
Ben olsam haklısın der geçerim oda çatlar durur cahille muhabbet olmaz
Toplam 6 mesaj

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