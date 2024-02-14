Görevde Siyaset Konuşmak

Merhaba abilerim, devrelerim iş yerinde sürekli siyaset konuşan 2016 ve sonrasında alınan memurlara siz falan partinin militanlarısınız tarzında hakarete varacak derecede sözler söyleyen bir memur var. Bana da bu şekilde sözler söyleyince kendisine polisin gerek işyerinde ve her türlü mecrada siyaset ile işinin olmadığını söyledim. Kendisi bana ama sen namaz kılıyorsun vardır bir bağlantın dedi. Ben de ona inancımdan dolayı kıldığımı herhangi bir yerle bağlantım olmadığını söyledim. Konuyu buraya açmamın sebebi ötekileştirme veya kötü bir amacım yoktur. Kendi halinde ekmeğinin peşinde olan bir polisim. Sizin de görüşlerinizi öğrenmek istedim.

Merhaba abilerim, devrelerim iş yerinde sürekli siyaset konuşan 2016 ve sonrasında alınan memurlara siz falan partinin militanlarısınız tarzında hakarete varacak derecede sözler söyleyen bir memur var. Bana da bu şekilde sözler söyleyince kendisine polisin gerek işyerinde ve her türlü mecrada siyaset ile işinin olmadığını söyledim. Kendisi bana ama sen namaz kılıyorsun vardır bir bağlantın dedi. Ben de ona inancımdan dolayı kıldığımı herhangi bir yerle bağlantım olmadığını söyledim. Konuyu buraya açmamın sebebi ötekileştirme veya kötü bir amacım yoktur. Kendi halinde ekmeğinin peşinde olan bir polisim. Sizin de görüşlerinizi öğrenmek istedim.