polislerin mutsuz olması

bir çok meslekten arkadaşlarım var (mühendis, öğretmen, esnaf) bazıları çocukluk arkadaşım bu nedenle kardeş gibiyiz ve bir çok şeyi konuşuyoruz. vallahi en mutsuz, hayattan keyif almayan, yüzü gülmeyen, işe giderken ayağı geri gelen başka bir meslek grubu yok. ne olacak bu halimiz

bir çok meslekten arkadaşlarım var (mühendis, öğretmen, esnaf) bazıları çocukluk arkadaşım bu nedenle kardeş gibiyiz ve bir çok şeyi konuşuyoruz. vallahi en mutsuz, hayattan keyif almayan, yüzü gülmeyen, işe giderken ayağı geri gelen başka bir meslek grubu yok. ne olacak bu halimiz