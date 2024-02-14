Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Şubat 2024 20:41
polislerin mutsuz olması
bir çok meslekten arkadaşlarım var (mühendis, öğretmen, esnaf) bazıları çocukluk arkadaşım bu nedenle kardeş gibiyiz ve bir çok şeyi konuşuyoruz. vallahi en mutsuz, hayattan keyif almayan, yüzü gülmeyen, işe giderken ayağı geri gelen başka bir meslek grubu yok. ne olacak bu halimiz

Yukatuman
Şef
14 Şubat 2024 20:44

Hiç bişey olmayacak bir çoğumuz 55 e göremyecek görenlerde hastalıktan kanserden 2 yıl snra ölür böyle giderse


Gydm
Müsteşar Yardımcısı
14 Şubat 2024 20:48
katılıyorum mutsuzluk oranı yüksek yüzler gülmüyo gerginlik sinir stres arkadan iş çevirme güvenmeme herşey var

watson666
Aday Memur
14 Şubat 2024 20:53

Yapacak tek şey var, kafaya takmamak, umutlu olup birşeyler beklememek, hayatın tadını çıkarmaya bakmak. Sorunları kafaya takıp düzelsin diye beklerseniz olan kendinize olur boşverin gitsin mesleğin iyi yönlerine odaklanıp size keyif veren şeyler ile uğraşın bırakın ne oluyorsa olsun kafada mutlu olduktan sonra gerisi çok önemli değil


Dead.588
Memur
14 Şubat 2024 20:56

Özel sektörde çalışanlar bile daha mutlu


ColmanınBandanası
Aday Memur
14 Şubat 2024 20:56
hep derip üzerine düşen işini yapıp gamsız olacaksın bizim meslekte
watson666, 38 dk. önce

Yapacak tek şey var, kafaya takmamak, umutlu olup birşeyler beklememek, hayatın tadını çıkarmaya bakmak. Sorunları kafaya takıp düzelsin diye beklerseniz olan kendinize olur boşverin gitsin mesleğin iyi yönlerine odaklanıp size keyif veren şeyler ile uğraşın bırakın ne oluyorsa olsun kafada mutlu olduktan sonra gerisi çok önemli değil


Kraltutsak
Aday Memur
14 Şubat 2024 21:00

Artık hiçbir şey hissetmiyorum mutlumuyum mutsuzmuyum bilemiyorum

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