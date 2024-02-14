Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Şubat 2024 21:05
Çakılı kadro kavramı

Ben polis memuruyum eş durumundan yararlanıp gihe geçmek istiyorum . Ama eş durumunda çakılı kadro olması meselesi konusunda bilgi almak istiyorum silahlı özel güvenlik belgesi var onunla bir yere girse olur mu ya da başka ne gibi işe girse aile birliğimiz aynı yerde olur bilgi verebilecek olan var mı

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