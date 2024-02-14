Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


14 Şubat 2024 21:15
ASHB atandım. Atama onayım çıkmadı. Tarım Bakanlığı'nı kazanırsam ne olur

Merhaba

Aile ve sosyal hizmetler bakanlığına yedekten destek personeli olarak atandım. 2.5 aydır güvenlik soruşturması bitsin diye bekliyorum. Bu arada tarı. Bakanlığı da personel alımı yapınca oraya da başvuru yaptım. (Aynı görev) puanım 79.775. kime sorsam atanırsın diyorlar. Çünkü epey alım oldu. Şimdi size sorum şu. ASHB den atama onayım hala çıkmadı, bu süreçte tarım bakanlığını kazanırsam ne olur acaba. Çünkü ASHB den atandıpım yer evime 80 km uzakta. Tarım bakanlığı ise kendi semtimde. Bu durumda ne olur. Tarım bakanlığı atamam olmaz mı? Çok fazla araştırma yaptım hiç bir bilgi bulamadım.


Kalachakra1
Aday Memur
14 Şubat 2024 21:26

Bu arada ASHB personel alımlarını kendi yaptı. Tarım bakanlığı ÖSYM tarafından yapılıyor. ..

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