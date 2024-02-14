Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


14 Şubat 2024 21:18
Lütfen cevaplayın, lütfen ????
Asem ön basvuruyu gectim . kadin adayim . Evliyim ve esim de polis memuru . Sorum şu; Abim bekardi ve yıllar önce yuz kızartıcı suclardan epey dosyası var ve bir kac yil cezaevinde kaldi . Suan evli ve sıkıntısız hayatina devam ediyor. Asem mulakatlarina girmeme deger mi ,cok korkuyorum boşa çabalıyorum gibi geliyor:( 2 defa pomem sozluden elendim . nedenini bilmiyorum . bu da aynı şekilde olur diye sürekli ağlıyorum. (eşim-benim siciller temiz ,ailelerde de terör vs yok)

Naturel K.
Aday Memur
14 Şubat 2024 21:21
Abilerim biliyorsaniz bu şekilde bizzat örneklerini,iyi veya kötü ornekleri benimle paylasir misiniz? :( Cok rica ediyorum
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