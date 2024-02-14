Lütfen cevaplayın, lütfen ????

Asem ön basvuruyu gectim . kadin adayim . Evliyim ve esim de polis memuru . Sorum şu; Abim bekardi ve yıllar önce yuz kızartıcı suclardan epey dosyası var ve bir kac yil cezaevinde kaldi . Suan evli ve sıkıntısız hayatina devam ediyor. Asem mulakatlarina girmeme deger mi ,cok korkuyorum boşa çabalıyorum gibi geliyor:( 2 defa pomem sozluden elendim . nedenini bilmiyorum . bu da aynı şekilde olur diye sürekli ağlıyorum. (eşim-benim siciller temiz ,ailelerde de terör vs yok)

Asem ön basvuruyu gectim . kadin adayim . Evliyim ve esim de polis memuru . Sorum şu; Abim bekardi ve yıllar önce yuz kızartıcı suclardan epey dosyası var ve bir kac yil cezaevinde kaldi . Suan evli ve sıkıntısız hayatina devam ediyor. Asem mulakatlarina girmeme deger mi ,cok korkuyorum boşa çabalıyorum gibi geliyor:( 2 defa pomem sozluden elendim . nedenini bilmiyorum . bu da aynı şekilde olur diye sürekli ağlıyorum. (eşim-benim siciller temiz ,ailelerde de terör vs yok)