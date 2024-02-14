Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Şubat 2024 21:23
Görevde Yükselme
Arkadaşlar Kesin sonuçların ilan edilmesinden ne kadar süre sonra kadronuza atandınız? Bilgi verir misiniz?

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