Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


14 Şubat 2024 21:25
Sözleşmeli personel ya da kadrolu işçi tam olarak nedir?

Arkadaşlar bu ikisi hakkında pek bilgim yok açıkçası. Geçenlerde üniversite sözleşmeli personel ilanı açmıştı ama bu yıl puanım yok diye başvuramadım.

Bu yıl KPSS ye gireceğim eğer atanamazsam bir yere sözleşmeli personel olarak girersem ne değişiyor?

Çok Yazılan Konular

Ek çerçeve anlaşma protokolüMemurluk mu ,kamu işçisi olmak mı ?

Sözlük

ios 17.4 1 bakkal dükkanı 1 Hz.Davud 1 Şaka maka çiğ köfte modasının geçmesi 5 Günün nasıldı? 5 tiberya 1 Pazartesi sabahı mesaide ben 2 Alfred Hitchcock 1 Allah herkesi kendi gibisiyle karşılaştırsın diyince kızan tip 2 mütenakız 1

Son Haberler

Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda 3 çocuk şüpheli tutuklandıŞanlıurfa'da sağanak nedeniyle kırsal mahallelerde eğitime 1 gün ara verildi6 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybettiSağlık alanında düzenlemeler içeren teklif Genel KuruldaCumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'dan ayrıldı

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkAskeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava SüreciBüyükşehir tazminatı