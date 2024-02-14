Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


14 Şubat 2024 21:44
unvan degisikligi

Bir büyükşehir Belediyesinde masa başı büro işi yapmaktayım.yaklaşık 90 kişinin ünvanı değişiyor aralık aylığı sgk da iş ünvanı bilgi işlem destek elemanı yazıyordu bu sene ocak ayı büro işçi yapmışlar.696 sayılı KHK ile belediye şirket işçisi olmuştuk.bu ünvan değişik ne anlama geliyor.belediye bunu yapabilir mi?

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