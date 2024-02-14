Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


14 Şubat 2024 21:57
Konum Hk.
İyi Forumlar öncelikle Yarın arkadaşımın İdari Soruşturma Kapsamında Sözlü Savunma Vermesi gerekiyor.İçişleri Bakanlığı Bakanlıklar Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu tam olarak nerede bilgisi Olan varsa yardımcı oşursa sevinirim Teşşekürler.

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