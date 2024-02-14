Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Şubat 2024 22:07
eş durumu dilekçe

eşim hemşire ben tıbbı sekreterim eşimin çalıştığı ile tayin olmak için dilekçe yazabiliyormuyum 1 yılımı doldurdum şimdi süreç nasıl işliyor bilen varmı?

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