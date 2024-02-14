Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


14 Şubat 2024 22:12
İstanbul dan Erzurum'a resen egitim mobingi

Bugün MEB'den SMS geldi. Talis okul koordinatörleri için eğitim varmış 19-20 Şubat iki gün. İstanbul'dan Erzuruma gidecekmisiz. 1220 km 18 saat yol mu gidilir bu kışta. Resmen mobing bu.

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