Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


14 Şubat 2024 22:18
Memuriyet Öncesi Askerlik ve İzin Hakkı Elde Etme

Selamlar. Ekim ayında sözleşmeli zabıt katibi olarak adliyede işe başladım. Bildiğiniz üzere yeni başlayan personel 1 yıllık fiili hizmet süresini doldurmadan izin hakkı elde edemiyor. Bu hesaba göre 2024 Ekim ayından önce izin hakkı elde edemiyorum.

Ancak 4 yıl önce 6 aylık kısa dönem askerliğimi yapmıştım;

Bu askerlik süresi kamu hizmetinden sayılarak(hizmet birleştirme) 2024 Nisan ayında izin hakkı elde edebilir miyim?

Bu uyguluma var ise uygulama komisyondan komisyona farklılık gösteriyor mu? Komisyondan olumsuz yanıt alınması durumunda yapılabilecek bir şey var mı?

Cevaplar için şimdiden teşekkürler.


AnThea
Aday Memur
14 Şubat 2024 22:26

Sözleşmeli personel hizmet birleştirme yapamaz, izin için dilekçe verebilirsin ama sebep göstereceğin kamu hizmetin 1 yıldan az olduğu için muhtemelen onaylanmaz yine de şansını dene

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