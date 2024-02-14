Cenaze selaları

Yav bu forumda insan gibi cevap verecek insan yokmu. Müeezzin zaten işi olan olmayan herşeyi yapıyor.İnsan gibi cevap vermek niye bu kadar zor.Evet yada hayır

Yav bu forumda insan gibi cevap verecek insan yokmu. Müeezzin zaten işi olan olmayan herşeyi yapıyor.İnsan gibi cevap vermek niye bu kadar zor.Evet yada hayır

Hasbel.Kaderr, 19 dk. önce başka işi ne müezzinin