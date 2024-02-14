Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


14 Şubat 2024 22:23
Cenaze selaları
sa üstadlar malumunuz her cenaze olduğunda selalar okunur.Tabi okunacaktır Kültür olarak oturmuş neticede.Sormak istediğim şey bu selalar bir imamın yada müezzinin resmi görevimidir.

Hasbel.Kaderr
Aday Memur
14 Şubat 2024 22:44
başka işi ne müezzinin

theimam76
Aday Memur
14 Şubat 2024 22:50
Yav bu forumda insan gibi cevap verecek insan yokmu. Müeezzin zaten işi olan olmayan herşeyi yapıyor.İnsan gibi cevap vermek niye bu kadar zor.Evet yada hayır
Hasbel.Kaderr, 19 dk. önce
başka işi ne müezzinin

Hasbel.Kaderr
Aday Memur
14 Şubat 2024 22:54
onun görevi kardeşim ben müezzinin başka işi ne dedim yaptığı işler neler onu soruyorum?
theimam76, 13 dk. önce
Yav bu forumda insan gibi cevap verecek insan yokmu. Müeezzin zaten işi olan olmayan herşeyi yapıyor.İnsan gibi cevap vermek niye bu kadar zor.Evet yada hayır

antnkly
Aday Memur
14 Şubat 2024 23:00
Bu soruyu bende merak ediyorum yönetmeliğe baktım özellikle cenaze selası ibaresi yok.
Toplam 4 mesaj

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