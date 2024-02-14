Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


14 Şubat 2024 22:51
Sözleşmeli personel ya da kadrolu işçi nedir?

Arkadaşlar bu ikisi hakkında pek bilgim yok açıkçası. Geçenlerde üniversite sözleşmeli personel ilanı açmıştı ama bu yıl puanım yok diye başvuramadım.

Bu yıl KPSS ye gireceğim eğer atanamazsam bir yere sözleşmeli personel olarak girersem ne değişiyor?

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