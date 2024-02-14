Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Şubat 2024 22:58
eş durumu dilekçe {lütfen acil]

3+1 sözleşmeli tıbbı sekreter , 4. bölge B grubundan 4. bölge A grubuna eş durumu için dilekçe verebilirmi ? pdc ye bakılırmı (ihtiyac hangi ilde fazlaysa orada kalınır muhabbetine yani)?? şartlar sağlanması için neye bakılıyor bilenler lütfen yazabilirmi?


AnThea
Aday Memur
14 Şubat 2024 23:17

Pdcye bakılır ama bu dilekçe vermenize engel değil dilekçenizi verin reddedilirse eşiniz başvurur, onay gelirse ne âlâ

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