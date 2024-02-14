Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Şubat 2024 23:54
Batıya tercihler hakkında

ÖNCELİKLE Cümlemizin hakkında hayırlısı olsun.

tercihlerim

1-BİLECİK

2-ESKİŞEHİR

3-AFYON

4-UŞAK

5-SAKARYA

6-ANKARA

7-İSTANBUL

2.şarkımı yaptım neresi gelir acaba yorum yapar mısınız veya öneride bulunur musunuz tercihlerde sıralama değişikliği de olabilir Sakarya yerine Manisa da olabilir.


Persnelci
Şube Müdürü
15 Şubat 2024 00:12
afyon banko.

zerdalinka
Aday Memur
15 Şubat 2024 00:14
bilecik

Serkansonmezer
Aday Memur
15 Şubat 2024 00:23
konya karaman mersin afyon aksaray ankara istanbul sizce bu tercihlerden neresi gelir ?
Toplam 3 mesaj

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