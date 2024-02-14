Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


14 Şubat 2024 23:54
Kurumlar arası geçiş

Merhaba AB çalışanları. Kardeşim icra kâtibi, kaymakamlık tarafından VHKİ olarak isteme yazısı yazıldı. Bu şekilde kaymakamlığa geçiş olur mu ?

İcra katipleri anladığımız kadarıyla mart 2023 itibariyle unvan değişikliği sınavına giremiyor. Görevde yükselme vs gibi hakları da kalmamış.

Fikriniz nedir ?

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