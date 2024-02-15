KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : F16 Gökçen


15 Şubat 2024 00:28
Temel Mat
Matematik temelim yok. Mehmet Bilge Yıldızın 7 Adımda Temel Matematik kitabından ve videolarından matematik temeli atmak için çalışıyorum. Çalışmalar güzel gidiyor. Kitap ve videolar bittiğinde sizce matematik temelini atmış olur muyum? Matematik konularını çalışıp sorularını çözerken zorluk yaşar mıyım? Temeli oluşturma adına yaptığım çalışmalar meyvesini verir mi? Deneyimli arkadaşlar cevaplarsa memnun olurum. Teşekkürler.

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