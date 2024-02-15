KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410E.Kayı Han


15 Şubat 2024 00:31
POMEM,PMYO Genel sağlık göz

bu soruyu POMEM,PMYO genel sağlığa girmiş abilerim, ablalarım cevaplarsa çok sevinirim. Göz muayenesinde klasik tüm doktorların yaptığı gibi makine numaranı ölçüyor, fiş ile beraber doktora gidiyoruz sonra balon,ev gibi bi yere bakıyoruz sonra harf okutuyor, okuyamazsak mercek takıyor hangi mercek ile net görüyoruz numaramıza onu yazıyor. Yoksa Detaylı olarak göz arkasına vs .. bakıyorlar mı benim için bu sorunun cevabı çok önemli cevaplarsanız çok sevinirim teşekkürler.

Çok Yazılan Konular

Acil doktoru psikiyatrik muayene tanısıPomem sınav tarihi değişim dilekçesi15 Şubat 2024 eğitim sonu sınavı31. Dönem Pomem alımı bu yıl olmayacak mı?

Sözlük

Eşlerin birlikte zaman geçirmesinin önemi 1 ekokırım 1 Pazartesi sabahı mesaide ben 2 Sus payı 1 Sevenler için her gün özeldir. 1 überküloz 1 Hz.Davud 1 Pazar alışverişinin avantaji 1 Günün nasıldı? 4 yerinde liç 1

Son Haberler

Selçuk Üniversitesinden keyfi sınav süreci!15 Şubat 2024'ten önemli gündem başlıkları%0 Faizli 30.000 TL Fırsatı!TFF'den Yayın İhalesi Komisyonu açıklamasıABD'de Super Bowl şampiyonluk kutlamasında silahlar patladı

Editörün Seçimi

2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMEB GYS TercihMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki En Büyük Sıkıntı Nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!Eşimin takılarıyla ev aldık şimdi boşanıyoruz takılarını tekrar isteyebilir mi?Karakol, Ekipler ve Çevik Kuvvete taltif yatacak mı?