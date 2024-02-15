KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410E.Kayı Han


15 Şubat 2024 00:31
Pomem ve Pmyo genel sağlık, göz

bu soruyu POMEM,PMYO genel sağlığa girmiş abilerim, ablalarım cevaplarsa çok sevinirim. Göz muayenesinde klasik tüm doktorların yaptığı gibi makine numaranı ölçüyor, fiş ile beraber doktora gidiyoruz sonra balon,ev gibi bi yere bakıyoruz sonra harf okutuyor, okuyamazsak mercek takıyor hangi mercek ile net görüyoruz numaramıza onu yazıyor. Yoksa Detaylı olarak göz arkasına vs .. bakıyorlar mı benim için bu sorunun cevabı çok önemli cevaplarsanız çok sevinirim teşekkürler.

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