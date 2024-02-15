Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


15 Şubat 2024 02:24
ikinci ayda vergi dilimine girilir mi?
ocak ayından 1400 tl eksik yattı maaşım. Bu durumda olan var mı? nasıl iştir bu böyle daha ikinci ayda bu kadar kesilmişse 6.ay ne olacak?

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