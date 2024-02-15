ikinci ayda vergi dilimine girilir mi?

ocak ayından 1400 tl eksik yattı maaşım. Bu durumda olan var mı? nasıl iştir bu böyle daha ikinci ayda bu kadar kesilmişse 6.ay ne olacak?

ocak ayından 1400 tl eksik yattı maaşım. Bu durumda olan var mı? nasıl iştir bu böyle daha ikinci ayda bu kadar kesilmişse 6.ay ne olacak?