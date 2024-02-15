Twitter 2. şark etkinliği

ikinci şark kalmaz bunun kafanıza bir sokun. Eğer bir etkinlik yapacaksanız, şark sırası gelen herkesin ipkası kabul olmadan gönderilmesi için etkinlik yapın. Bu şekilde bir nevi haksızlıklar giderilmiş olur. Yoksa adamı olanın gitmediği bir düzende, torpili olmayanın suçu ne , haksız mıyım.

ikinci şark kalmaz bunun kafanıza bir sokun. Eğer bir etkinlik yapacaksanız, şark sırası gelen herkesin ipkası kabul olmadan gönderilmesi için etkinlik yapın. Bu şekilde bir nevi haksızlıklar giderilmiş olur. Yoksa adamı olanın gitmediği bir düzende, torpili olmayanın suçu ne , haksız mıyım.