Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Şubat 2024 02:31
Twitter 2. şark etkinliği

#ikincişarkzulmübitirilmedir


muratcan58
Şube Müdürü
15 Şubat 2024 09:30

buralardan ağalayana kadar destek olalım arkadaşlar #ikincişarkzulmübitirilmedir


sancak bayrak
Şube Müdürü
15 Şubat 2024 09:52

İkinci şarkı yapanların, gidenlerin hakkı ne olacak,herkez gitsin kul hakkı var.torpilciler yatacak yeriniz yok.deprem den dolayı şark illeri çoğaldı.istanbul hariç herkez ikinci şarka gitmeli.


police07ant
Şef
15 Şubat 2024 09:54

Tam olarak bu zihniyet olduğu sürece bize hersey müstahak. Senin yapıp yapmaman beni zerre ilgilendirmez. Hukuk devletinde yaşıyorsak ve ben mesleğe girdiğimde tek şark varsa ben buna tabiyim yeni yönetmeliğe değil bu yüzden hakkımı arayacağım. Sen istersen 5 şark yap

sancak bayrak, 5 saat önce

İkinci şarkı yapanların, gidenlerin hakkı ne olacak,herkez gitsin kul hakkı var.torpilciler yatacak yeriniz yok.deprem den dolayı şark illeri çoğaldı.istanbul hariç herkez ikinci şarka gitmeli.


minoz
Memur
15 Şubat 2024 10:34

Senin mantığına göre polise askerlikte kalkmamalıydı. Geçmişte yapanlar ne olacak?

sancak bayrak, 5 saat önce

İkinci şarkı yapanların, gidenlerin hakkı ne olacak,herkez gitsin kul hakkı var.torpilciler yatacak yeriniz yok.deprem den dolayı şark illeri çoğaldı.istanbul hariç herkez ikinci şarka gitmeli.


tundercat06
Şef
15 Şubat 2024 13:12

kapak

minoz, 5 saat önce

Senin mantığına göre polise askerlikte kalkmamalıydı. Geçmişte yapanlar ne olacak?


Delidolu66
Memur
15 Şubat 2024 13:21
ikinci şark kalmaz bunun kafanıza bir sokun. Eğer bir etkinlik yapacaksanız, şark sırası gelen herkesin ipkası kabul olmadan gönderilmesi için etkinlik yapın. Bu şekilde bir nevi haksızlıklar giderilmiş olur. Yoksa adamı olanın gitmediği bir düzende, torpili olmayanın suçu ne , haksız mıyım.
Toplam 6 mesaj

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