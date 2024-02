Memurluktan çekilme (istifa)

Ben memur olarak çalıştığım adliyeye 09.06.2023 tarihinde istifa dilekçemi verdim ancak bekleme süresini beklemedim yani çekilmiş (müstafi) sayıldım. Mobing ve depremde yaşadığım barınma vs. gibi nedenlerden dolayı bekleyemedim bu süreci. Tekrardan memuriyete farklı kurumda veya kendi kurumumda dönmek istiyorum ancak çekilmiş olarak sayıldığım için 1 yıl süre geçmeden memuriyete dönemiyorum. Sizce ben bu karara itiraz edeyim mi? Elimde net olarak mecburiyetten istifa ettiğime dair nedenlerim ve evraklarım, evimin olmadığı, barınma sorunu gibi vs. sorunlarım olduğu, gördüğüm psikolojik tedavi vs. net bir şekilde var. 4 ay sonra 1 yıl dolacak zaten diye düşünerek bu karara itiraz etmeyi düşünmüyorum. İdare mahkemesine giden itiraz dosyası ne zaman sonuçlanır ki zaten ? 1 yıl sürem otomatik olarak dolar, bu süreçte boşa yıpranmayayım diyorum. Ama 4 ay da ne çok uzun ne de çok kısa süre gibi geliyor. Kararsızım abilerim ablalarım lütfen birileri aydınlatsın. Sağ olun.