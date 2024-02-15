Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Şubat 2024 06:46
İpka'da standart bulunmuyor

İpkalar adaletli olmuyor il den ile, değişiyor.kimsenin ipkası kabul edilmeli sırası gelen gitmeli.ipka konusu her zaman il emniyet müdürleri tarafından da suistimal ediliyor.bazı iller beşinci ipkayı kabul ederken diğeri birinci ipkayı kabul etmiyor.istanbul bu uygulamanın dışında tutulmalıdır.istanbul da kalmak isteyen istediği kadar kalmalı hatta şark sayılırsa daha da uygun olur.egm kesinlikle ipka konusuna el atmalı,bu konuyu il emniyet müdürlerine bırakmamalı.


Gydm
Müsteşar Yardımcısı
15 Şubat 2024 06:51
il emniyet müdürlerine ilçe emniyet müdürlrrine hiç bişey bırakılmamalı. İstanbul şark olalı İstanbul tazminatı ivedilikle çıkartılmalı ve İstanbul tazminatı 15 bin olmalı istisnasız her polise lojman verilmeli her polis İstanbul da görev yapmalı en az 4 yıl. polis okulundan mezun olan İstanbula gitmeli ve en az 4 yıl kalmalı. İstanbul cazip hale getirilmeli adelet sağlanmalı

HedefKPSS2024
Aday Memur
15 Şubat 2024 07:01
Tabi efendim nasıl isterseniz

Delidolu66
Memur
15 Şubat 2024 07:02
Çok doğru, doğu hizmeti gelen gitmeli, birisinin 8 ipkaya kadar kabul oluyor, diğer torpil olmadığı için, gitmek zorunda kalıyor.

sancak bayrak
Şube Müdürü
15 Şubat 2024 08:42

İşte hakka inanmayan ve hakkına razı olmayan başkasının hakkına girenler gibi dalga dümenci açıklama.burda zoruna giden yanlış olan ne.

HedefKPSS2024, 8 saat önce
Tabi efendim nasıl isterseniz

Ankaralımemur41
Memur
15 Şubat 2024 09:59
gitmem gitmek isteyen gider kalmak isteyen kalır.

Başkan91
Memur
15 Şubat 2024 10:22

Tabi efendim yönetmeliği derhal düzenliyoruz emrin üzerine kral


wizyy
Şef
15 Şubat 2024 11:16

bakın beyler.

şark dediğimiz 2.bölgeden dönüşler önceliklidir. senin bulunduğun ili çok dönen yazar ise senin ipkan kabul edilmez.

ama fazla tercih edilmeyen bir ilde yaşıyorsan, yerine gelecek personel olmadığı için ipkan kabul edilir.


sancak bayrak
Şube Müdürü
15 Şubat 2024 11:33

O zaman yatış yerleri kalsın, İstanbula kim gidecek.rizede ilçede arkadaş bir yılda 10 ceraahim verdik dedi yine Bilecik'te bir arkadaş 24 ceraahim verdik demişti.onlar kalsın çalışan daha da yıpransın diyorsan yani.

wizyy, 4 saat önce

bakın beyler.

şark dediğimiz 2.bölgeden dönüşler önceliklidir. senin bulunduğun ili çok dönen yazar ise senin ipkan kabul edilmez.

ama fazla tercih edilmeyen bir ilde yaşıyorsan, yerine gelecek personel olmadığı için ipkan kabul edilir.


killuminati
Memur
15 Şubat 2024 12:12

ben 7 yıldır İstanbul'dayım. canım aşkım bebeğim İstanbul. izin verseler buradan emekli olurum.


kral122
Daire Başkanı
15 Şubat 2024 12:42

En fazla 1 ıpka kabul edilmeli İstanbul en az 7000 teror almalı tokat 4000 İstanbul 1900)


akbey aslan
Şef
15 Şubat 2024 13:13
tokat sıkıntılı mi nasıl
kral122, 3 saat önce

En fazla 1 ıpka kabul edilmeli İstanbul en az 7000 teror almalı tokat 4000 İstanbul 1900)


Android60
Genel Müdür
15 Şubat 2024 13:25

İstisnasız her polise lojmanı nerden buluyosun

Gydm, 8 saat önce
il emniyet müdürlerine ilçe emniyet müdürlrrine hiç bişey bırakılmamalı. İstanbul şark olalı İstanbul tazminatı ivedilikle çıkartılmalı ve İstanbul tazminatı 15 bin olmalı istisnasız her polise lojman verilmeli her polis İstanbul da görev yapmalı en az 4 yıl. polis okulundan mezun olan İstanbula gitmeli ve en az 4 yıl kalmalı. İstanbul cazip hale getirilmeli adelet sağlanmalı

Demir355
Aday Memur
15 Şubat 2024 14:01
2. şarj çıktığı 2013 den beri ipkalar kabul olmasaydı bu dediğin olurdu. adamlar 50 yaşına gelene kadar nerdeyse tüm ipkalar kabul oldu. şimdide yaştan gitmiyorlar. 2003 den beri batı ilinde içolan bir ton memur var şuan 50 yaşında. yeni memurlar zaten konu dışı geriye 260-320 bin arası memurlar kalıyor ipka isteyen. bunların yaşı ortalama 45-50 civarında. bu adamların suçu nedir ? ihtiyaç varsa isteyen kalsın gönüllü olan gitsin. en büyük sorun sistemsizlik. elimde olsa istanbulda çalışana lojman hakkı + 10 bin terör + hatta şarka gitmesin isteyen nitekim öğretmenlere bazı yerleri şark istanbulun.

panzehir32
Memur
15 Şubat 2024 14:07
Benim zamanım da şark bir sefer di. Şark ı bitirip kafamız rahat olsun diyerek gittik bitirdik. Aradan 4-5 yıl geçince 2. şark yönetmeliği çıktı. Sonra ki yıllar yönetmelik tekrar değişti yok 1 yıl fazla kalan 2. şark tan muaf oldu vs. Bizim zamanımızda şark 2 sefer olsa idi 2 sefer yapardık yada uzatma veriridik. Şimdi kim kimin hakkına girmiş oluyor. Neymiş ipka kul hakkı imiş. Peki bizim gibilerin kul hakkı kimin üzerine olacak???
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