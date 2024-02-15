İpka'da standart bulunmuyor

il emniyet müdürlerine ilçe emniyet müdürlrrine hiç bişey bırakılmamalı. İstanbul şark olalı İstanbul tazminatı ivedilikle çıkartılmalı ve İstanbul tazminatı 15 bin olmalı istisnasız her polise lojman verilmeli her polis İstanbul da görev yapmalı en az 4 yıl. polis okulundan mezun olan İstanbula gitmeli ve en az 4 yıl kalmalı. İstanbul cazip hale getirilmeli adelet sağlanmalı

il emniyet müdürlerine ilçe emniyet müdürlrrine hiç bişey bırakılmamalı. İstanbul şark olalı İstanbul tazminatı ivedilikle çıkartılmalı ve İstanbul tazminatı 15 bin olmalı istisnasız her polise lojman verilmeli her polis İstanbul da görev yapmalı en az 4 yıl. polis okulundan mezun olan İstanbula gitmeli ve en az 4 yıl kalmalı. İstanbul cazip hale getirilmeli adelet sağlanmalı