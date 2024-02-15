Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Şubat 2024 06:46
İpkalar kabul edilmemeli.

İpkalar adaletli olmuyor il den ile, değişiyor.kimsenin ipkası kabul edilmeli sırası gelen gitmeli.ipka konusu her zaman il emniyet müdürleri tarafından da suistimal ediliyor.bazı iller beşinci ipkayı kabul ederken diğeri birinci ipkayı kabul etmiyor.istanbul bu uygulamanın dışında tutulmalıdır.istanbul da kalmak isteyen istediği kadar kalmalı hatta şark sayılırsa daha da uygun olur.egm kesinlikle ipka konusuna el atmalı,bu konuyu il emniyet müdürlerine bırakmamalı.


Gydm
Müsteşar Yardımcısı
15 Şubat 2024 06:51
il emniyet müdürlerine ilçe emniyet müdürlrrine hiç bişey bırakılmamalı. İstanbul şark olalı İstanbul tazminatı ivedilikle çıkartılmalı ve İstanbul tazminatı 15 bin olmalı istisnasız her polise lojman verilmeli her polis İstanbul da görev yapmalı en az 4 yıl. polis okulundan mezun olan İstanbula gitmeli ve en az 4 yıl kalmalı. İstanbul cazip hale getirilmeli adelet sağlanmalı

HedefKPSS2024
Aday Memur
15 Şubat 2024 07:01
Tabi efendim nasıl isterseniz

Delidolu66
Memur
15 Şubat 2024 07:02
Çok doğru, doğu hizmeti gelen gitmeli, birisinin 8 ipkaya kadar kabul oluyor, diğer torpil olmadığı için, gitmek zorunda kalıyor.
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