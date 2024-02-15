Bu Rektör Bir Kez Daha Atanabilir Mi?

Bir rektör var, daha önce A üniversitesinde rektör olarak 4 yıl görev yapmış.

Daha sonra Cumhurbaşkanımız tarafından B üniversitesine rektör olarak atanmış. Bu Rektörün, B üniversitesindeki görev süresi 2024 yılı Temmuz ayı ortalarında dolacak.

Yasal mevzuata göre 2024 yılı Temmuz ayı ortaları gelince bu Rektörün son görev yaptığı B üniversitesine tekrar atanması mümkün mü? Yoksa toplamda sekiz sene rektör olarak görev yaptığı için artık Rektör olarak atanamaz mı?

Bazı arkadaşlar öyle diyor. Bir kişi en fazla iki kez Rektör atanır. Daha fazla atanamaz diyorlar.

Konuyla ilgili bilgisi olan arkadaşların yorumlarını bekliyorum.