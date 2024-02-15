Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


15 Şubat 2024 07:35
Bu Rektör Bir Kez Daha Atanabilir Mi?

Bir rektör var, daha önce A üniversitesinde rektör olarak 4 yıl görev yapmış.

Daha sonra Cumhurbaşkanımız tarafından B üniversitesine rektör olarak atanmış. Bu Rektörün, B üniversitesindeki görev süresi 2024 yılı Temmuz ayı ortalarında dolacak.

Yasal mevzuata göre 2024 yılı Temmuz ayı ortaları gelince bu Rektörün son görev yaptığı B üniversitesine tekrar atanması mümkün mü? Yoksa toplamda sekiz sene rektör olarak görev yaptığı için artık Rektör olarak atanamaz mı?

Bazı arkadaşlar öyle diyor. Bir kişi en fazla iki kez Rektör atanır. Daha fazla atanamaz diyorlar.

Konuyla ilgili bilgisi olan arkadaşların yorumlarını bekliyorum.

Çok Yazılan Konular

Merkezi Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı4/b li teknikerEn yüksek net sds ne kadar?Üniversitede çalışmak nasıl?Arşiv araştırması sonuçlananlarPolislikten belediyeye geçmem ve sureciİBB Promosyon Güncelleme2024 Naklen Atama Kontenjanlarımuskibedelli askerlik maaş kesintisi

Sözlük

Boğa burcu kadını 2 35 yaşındaki kızın 27 yaşındaki erkekle evlenmesi 2 yerinde liç 1 annunakiler 1 Zamanın değerini bilmek 2 makrome 1 liç 1 Zengin eş arayışı 1 yeniden doğmak 1 ios 17.4 1

Son Haberler

İYİ Parti'de deprem sürüyor: İstifa ettiMeteorolojiden İstanbul için uyarıMEB Temel Eğitim Genel Müdürü görevden alındı14 ilde FETÖ operasyonu: 42 gözaltıDüzce'de silahla karısını öldüren kişi intihar etti

Editörün Seçimi

2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMEB GYS TercihMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki En Büyük Sıkıntı Nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!Eşimin takılarıyla ev aldık şimdi boşanıyoruz takılarını tekrar isteyebilir mi?Karakol, Ekipler ve Çevik Kuvvete taltif yatacak mı?