Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


15 Şubat 2024 08:01
Maaş hesabına bloke

Arkadaşlar maaş hesabima kyk borcundan dolayı bloke konulmuş böyle bir şey olabilir mi


Bayramalibbb
Aday Memur
15 Şubat 2024 08:06

Olabilir . Benimde tüm hesaplarima bloke koymuslardi paranın bi kısmını yatırdım kalanını taksit yaptırmıştım .


2ven
Memur
15 Şubat 2024 08:52

olabilir


Ramazan212147
Aday Memur
15 Şubat 2024 08:58

Hocam kyk borcuna taksit yaparlar mi

Bayramalibbb, 1 saat önce

Olabilir . Benimde tüm hesaplarima bloke koymuslardi paranın bi kısmını yatırdım kalanını taksit yaptırmıştım .

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