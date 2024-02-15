Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


15 Şubat 2024 08:53
Borsadan anlayanlar

Bir kaç sene önce bir borsa sitesinden çok ufak bir para yatirmistim borsaya

Hangi borsa sitesinden oynadığımı ve hesap bilgilerimi hatırlamıyorum...

Borsadaki son durumumu nereden ögrenebilirim ve kardaysam parayı nerden cekebilirim?

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