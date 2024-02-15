Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Şubat 2024 09:26
Batı tercihlerime bir yorumda siz bırakın teşekkürler

İzmir

Manisa

Aydın

Balıkesir

Kütahya

Uşak

İstanbul

Dipnot karı koca polis

Teşekkürler &#129330;


irfan-20sw
Memur
15 Şubat 2024 09:31
İzmir veya Manisa ama büyük ihtimal İzmir gelir
Toplam 1 mesaj

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