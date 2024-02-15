Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


15 Şubat 2024 09:46
Tayin sonrası maaş ve mehil izni

Merhaba bu ayın 8 inde ilişki kestim ve 15 gün mehil iznindeyim bugün maaş yatmadı.

Mehil izni ücretlimi oluyor ?

Bu durum ile maaş bir sonraki ay mı yatar yoksa yeni görev yerine başladığımda mı?

Konu hakkında bilgisi olan varmı acaba ?


E.Kayı Han
Editor
15 Şubat 2024 11:15

Gittiğiniz yerde işe başlayınca mutemete söyleyin maaşınızı yatırır.


Estei
Aday Memur
15 Şubat 2024 11:25

Peki hocam mehil izni ücretli mi acaba biliyormusunuz ?

E.Kayı Han, 19 dk. önce

Gittiğiniz yerde işe başlayınca mutemete söyleyin maaşınızı yatırır.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Mübaşir İmza İle Evrak-PostaTeslim Alabilir mi?Memuriyet Öncesi Askerlik ve İzin Hakkı Elde EtmeMübaşirlik Kaldırılırsa Ne Olur? Her Sabah Uyap'a Girememe RitüeliCezaevi personeli ve sorunları..gorev tanimi hakkinda yardim lutfenadalet bakanlığından sağlık bakanlığına geçiş Yazı İşleri Müdürlerinin İl İçi İsteğe Bağlı Nakil Çalışması Hkunvan değişikliği hak.Tayin sonrası maaş ve mehil izni

Sözlük

vur abalıya 1 erzincan iliç altın madeni faciası 7 siyanür 1 Sevenler için her gün özeldir. 1 Günün nasıldı? 4 En son neye kırıldınız 3 Allah herkesi kendi gibisiyle karşılaştırsın diyince kızan tip 2 14 şubat 1 hidrometalurji 1 Zengin eş arayışı 2

Son Haberler

Depremde yıkılan 5 katlı binayı ruhsatsız yaptırdığını itiraf ettiErzincan'daki maden sahasıyla ilgili 8 gözaltıOcak ayında yağışlar yüzde 100 arttıBolu adliyesi personeli arama kurtarma derneği kurduÇorum'da yolcu otobüsü kamyona çarptı, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Editörün Seçimi

2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMEB GYS TercihMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki En Büyük Sıkıntı Nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!Eşimin takılarıyla ev aldık şimdi boşanıyoruz takılarını tekrar isteyebilir mi?Karakol, Ekipler ve Çevik Kuvvete taltif yatacak mı?