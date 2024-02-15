KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


15 Şubat 2024 09:54
2024 2. sağlıkçı alımı olur mu ?

2024 kpss de önce 2022 kpss puanıyla bir sağlıkçı alımı daha olur mu


darkkinght
Memur
15 Şubat 2024 10:33

çok zor hocam


Lisans-hemsireee
Aday Memur
15 Şubat 2024 11:03

Çok çok önemli acil bir durum olmadıkça olmaz

Toplam 2 mesaj

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