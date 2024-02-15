Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Şubat 2024 10:13
112 yemek parası artmış

Arkadaşlar ocak ayında 1585 tl yatan yemek parası bu ay 1812 tl yatmış sizdede durum böyle mi


ws1213
Aday Memur
15 Şubat 2024 10:16

Hii artmış 227 TL.

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