Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


15 Şubat 2024 10:23
2024 temmuz zammı ne kadar olur
minimum yüzde kaç olur? tahminleriniz neler?

Sevdim-Seni
Daire Başkanı
15 Şubat 2024 11:06

Her ay 5-6 enflasyon gelir.. Bileşik hesapla yaklaşık 6 aylık enflasyon 35 olur. Bu 35'ten ocakta aldığımız 15'i düşersek;

%20 enflasyon farkı + inci dönem %10 toplu sözleşme....

yani %35 civarı bir zam alırız.

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