Gündem \ Sohbet ve Tanışma
Editörler : supporters.


15 Şubat 2024 10:56
Gurbette olan Kütahya/Eskişehir?li olanlar
Memleket hasreti çeken gurbette çalışan Kütahyalıları ve Eskişehirlileri sohbete çağırıyorum :)

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