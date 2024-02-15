Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


15 Şubat 2024 11:11
Meslekten çıkarma cezası alan astsubay hakları?

Merhaba. 12 yıllık jandarma astsubay olarak meslekten disiplin soruşturması sebebiyle ihraç edildim. İhraç edilen astsubay hakları nelerdir? İhraç edildikten sonra yapılması gerekenler nelerdir? Özellikle mali konularda yapılması gerekenleri bilenler yardımcı olursa çok sevinirim. 15 yıl 6 ay sigortalı gözüküyorum , SGK dan alabileceğim toplu ödeme yada kesenek iadesi vb . Haklarım varmı ? Sanırım astsubaylarda kıdem tazminatı yok işsizlik maaşı alamıyoruz gibi konularda yardımcı olurmusunuz ?

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