Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Şubat 2024 11:18
şark dönüşü daha önce çalıştığım il
ilk şarkımı yapıyorum. iki yıllık ilçedeyim. dönüşte ilk sıraya geldiğim ili yazsam gitme ihtimalim nedir

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