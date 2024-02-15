Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


15 Şubat 2024 11:22
Tarım ve Orman Bakanlığı mülakat

merhaba arkadaşlar aranızda Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli alımı mülakata hak kazanan var mı? önce yazılı sınava tabii olacakmışız teknik sorulara örnek bulamadım bilgisi olan var mı? makine mühendisiyim.

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