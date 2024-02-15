Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


15 Şubat 2024 11:57
Bolu Adliye Personelinin Kurtuğu Arama ve Kurtarma Derneği (Ana Sayfadaki Haber)

https://www.memurlar.net/haber/1092822/bolu-adliyesi-personeli-arama-kurtarma-dernegi-kurdu.html

Çok Yazılan Konular

Mübaşir İmza İle Evrak-PostaTeslim Alabilir mi?Tayin sonrası maaş ve mehil izniMemuriyet Öncesi Askerlik ve İzin Hakkı Elde EtmeMübaşirlik Kaldırılırsa Ne Olur? Cezaevi personeli ve sorunları..adalet bakanlığından sağlık bakanlığına geçiş gorev tanimi hakkinda yardim lutfenHer Sabah Uyap'a Girememe RitüeliTayin problemiYazı İşleri Müdürlerinin İl İçi İsteğe Bağlı Nakil Çalışması Hk

Sözlük

niktofili 1 Sus payı 1 erzincan iliç altın madeni faciası 7 hidrometalurji 1 Her ayran gönüllü çapkın mıdır 3 En son neye kırıldınız 3 Zamanın değerini bilmek 2 14 şubat 1 kavanoz 1 Pazartesi sabahı mesaide ben 2

Son Haberler

Borsa günün ilk yarısında yükseldiKurum: Vaadimiz risksiz, çilesiz bir İstanbul'da yaşatmakErdoğan: Danıştay'ın aldığı karara sessiz kalmamız mümkün değilEYT'liler bayram ikramiyesi alabilecek mi?Bakan Bayraktar: Heyelan tehlikesi belli alanlarda devam ediyor

Editörün Seçimi

2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMEB GYS TercihMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki En Büyük Sıkıntı Nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!Eşimin takılarıyla ev aldık şimdi boşanıyoruz takılarını tekrar isteyebilir mi?Karakol, Ekipler ve Çevik Kuvvete taltif yatacak mı?