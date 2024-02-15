15 yıl sonrası için her ay maaşın yarısı kadar bir parayla birikim yapmak için en doğru yatırım aracı nedir? borsa-altın-döviz-coin-bes vs.

15 yıl sonrası için her ay maaşın yarısı kadar bir parayla birikim yapmak için en doğru yatırım aracı nedir? borsa-altın-döviz-coin-bes vs.