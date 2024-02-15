Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Şubat 2024 12:06
birikim yapmak
15 yıl sonrası için her ay maaşın yarısı kadar bir parayla birikim yapmak için en doğru yatırım aracı nedir? borsa-altın-döviz-coin-bes vs.

Fenerbahce19.07
Memur
15 Şubat 2024 12:50
Bence borsa . Otomotiv( doas froto toaso ) enerji (astor smrtg yeotk tupras) ulasim ( thy pegasus ) gida( efes migros kervangida ) teknoloji (kontr miatk ) aklima gelenler . Kendinize gore Sepet yapip uzun vade toplanmali . Altin zaten bi ayagi doviz o yuzden dolar almak mantikli mi bilemedim. kripto gercegi de var ama benm yatirimim yok. Uzun vade sadece btc alinmali . alt coinler buyuk risk.

autodidact
Aday Memur
15 Şubat 2024 13:01

Kesinlikle borsa derim. Finansal okuryazarlık eğitimi alarak temeli sağlam hisseler alınırsa pişman


yaman32
Aday Memur
15 Şubat 2024 13:01

borsa dan anlamıyorsan eğer; darphane altın hisseleri var, onlardan alabilirsin. Makas aralığı çok düşük, dövüz yatırım aracı olmadığı gibi onun da enflasyonu da olduğundan kaybın olabilir. yada fiziki altın.


autodidact
Aday Memur
15 Şubat 2024 13:02

Pişman olmazsın. Kulaktan dolma bilgilerle hareket etme yeter.


Nasibim1
Aday Memur
15 Şubat 2024 13:25
bu ne oluyor şefim
yaman32, 27 dk. önce

borsa dan anlamıyorsan eğer; darphane altın hisseleri var, onlardan alabilirsin. Makas aralığı çok düşük, dövüz yatırım aracı olmadığı gibi onun da enflasyonu da olduğundan kaybın olabilir. yada fiziki altın.

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