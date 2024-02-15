Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


15 Şubat 2024 12:32
Kamuda Baş Denetçilik

Kamu kurumlarında KYS'ye verilen önem görece çoğaldı. Neredeyse tüm kamu kurumları en az bir ISO belgesi sahibi.

Belgelendirme ve eğitim kuruluşlarından alınan akredite KYS baş denetçi eğitimleri ile kamu kurumlarında kalite departmanına geçiş, geçici görevlendirme vs gibi durumlar söz konusu oluyormuş.

Sizlerde deneyimlerinizi paylaşırsanız herkes için faydalı olur.

Baş denetçi eğitimi veren bir kaç yeri paylaşıyorum;

https://itusem.itu.edu.tr/

https://www.kariyerenstitusu.com.tr/

https://www.tuvakademi.org/

https://www.bsigroup.com/tr-TR/

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