KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


15 Şubat 2024 12:46
Suem Bakaya kalma durumu

Selamün aleyküm arkadaşlar

2025 suem hazırlanıyorum 2025 Haziran tecilim bitiyor. (insaAllah başvuruya hak kazanıp)Mulakatlar tecil tarihime kadar yapılmış olur mu, mülakatlarin hazirindan sonrasına sarkması durumunda bir engel teşkil eder mi teşekkürler

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