Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


15 Şubat 2024 12:46
Ocak Şubat Farkı

15 ocakta 34685 bin TL yattı, 23 ocakta 5190 bin TL maaş farkı yattı. 15 şubatta sadece 34685 bin yatmış. Bu 5190 TL başka bir şeyin parasıydı da ben mi kaçırdım?


aysenurkckdgl
Aday Memur
15 Şubat 2024 12:52
ocak ayinda aldığınız 5190 tl 14 günlük maaş farkıydı onu yalnızca ocak ve temmuzda alırsınız asıl maaşınız diğer yatandır
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