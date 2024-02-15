Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Şubat 2024 13:21
Batı tercihlerim

1-Isparta 2-Afyon 3-Burdur yada Nevşehir 4-Denizli 5-Konya 6-Ankara 7-İstanbul


joker888
Aday Memur
15 Şubat 2024 13:24
afyon

Mekuge
Aday Memur
15 Şubat 2024 13:47
samsun tokat düzce karabük sakarya trabzon istanbul erzurumda ilçeden dönüyorum ilk görev yeri 6 yıl istanbul yorumlayabilirmisiniz.
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

2024 Şubat ayı mazaret ataması2024 yılı genel atama hakkındaİdare mahkemesi iade kararı27 Aralık'ta açığa alınan memurlarİstanbul yazmak zorunluHani 2. şark iptal di?Batı tercihlerimEşimin takılarıyla ev aldık şimdi boşanıyoruz takılarını tekrar isteyebilir mi?2. şark süreleriDiğer memurlarla aynı maaşı alıp 2. şark ve 6-7 şehir gezmek

Sözlük

Bugün olanlar 3 kavanoz 1 siyanür 1 Yemek yaparken dans etmek 2 erzincan iliç altın madeni faciası 7 annunakiler 1 patagonlar 2 kafadan kontak 2 überküloz 1 ios 17.4 1

Son Haberler

Kartal'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldüErdoğan: Bizim siyasetimiz eser siyasetidirBakan Fidan: İsrail'in uyarıları dikkate almasını bekliyoruzİBB'de sözlü sınav skandalıİstanbul'da 481 okul yeniden yapıldı, 799 okul da güçlendirildi

Editörün Seçimi

2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMEB GYS TercihMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki En Büyük Sıkıntı Nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!Eşimin takılarıyla ev aldık şimdi boşanıyoruz takılarını tekrar isteyebilir mi?Karakol, Ekipler ve Çevik Kuvvete taltif yatacak mı?